„14 spanische Schülerinnen und Schüler wurden von den deutschen Gastfamilien herzlich aufgenommen und nahmen am Unterricht des Steins teil“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums.

Darüber hinaus war die Woche mit vielen Programmpunkten gefüllt: ein Ausflug nach Köln, eine Stadtrallye durch Münster mit Besuch des Friedenssaals und Bowlen sowie eine Abschlussfiesta mit Flamenco und kulinarischen Spezialitäten aus beiden Ländern. Gemeinsam blickte man mit einer Fotopräsentation auf die schönsten Momente der beiden Wochen in Sevilla und Münster zurück.

Am letzten Schultag verabschiedete der Schulleiter des Gymnasiums, Jürgen Velsinger, die spanischen Schülerinnen und Schüler mit ihren beiden begleitenden Lehrerinnen in einer Zeremonie mit Zeugnisvergabe. Schließlich hieß es dann für beide Gruppen, endgültig Abschied zu nehmen. Aber der Kontakt nach Sevilla, so versicherten die Schülerinnen und Schüler bereits, wird sicherlich weiterhin bestehen.