Absage an Tempo 50 auf Roxeler Straße

Einem Antrag der CDU in der Bezirksvertretung Münster-West vom 12. Januar dieses Jahres, auf diesem Teilabschnitt die Geschwindigkeit auf maximal 50 Stundenkilometer zu begrenzen, erteilte das städtische Ordnungsamt nun in Form einer Stellungnahme eine Absage.

In ihrem Antrag machten die Christdemokraten auf die aus ihrer Sicht mangelnde Sicherheit aufmerksam: „Da der Beginn der Tempo 50 Zone stadteinwärts erst hinter einer Kurve beginnt, kommt es im Bereich der Querungshilfe am Ramertsweg, nach Aussagen der direkten Anwohner, immer wieder zu gefährlichen Situationen.“

Viele Schülerinnen und Schüler des Stein-Gymnasiums nutzten laut CDU-Forderung die Querungshilfe, somit würde auch die Schulwegsicherheit erhöht. Auch dem Reitüberweg käme eine Geschwindigkeitsverringerung zugute. Außerdem würde es den direkten Anliegern eher ermöglichen, sich in den fließenden Verkehr einzureihen.

Zunächst einmal verweist das Ordnungsamt auf die Zuständigkeit des betreffenden Straßenabschnitts, die bei „Straßen NRW“ liege. „Insgesamt wird dieser Bereich als unfallunauffällig eingestuft“, schreibt die Stadt Münster. Seitens des Landesbetriebs und der Polizei werde daher kein Handlungsbedarf gesehen.

In puncto Schulwegsicherung geht man im Ordnungsamt davon aus, dass die Mittelinsel in Höhe des Ramertswegs als Querungshilfe genutzt werde: „Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Querungshilfe bereits auf 50 km/h begrenzt“, heißt es in er Stellungnahme der Stadt weiter.

Des Weiteren verweist das Fachamt auf entsprechende Verkehrszeichen mit Zusatzzeichen „Reiter kreuzen“: „Mit dieser Maßnahme wird die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer auf die Querungsstellen der Reiter und damit die Verkehrssicherheit erhöht.“ Diese Gefahrenzeichen seien rund 150 Meter vor den beiden Querungsstellen aufgestellt.

Nach Auffassung der Stadt Münster befinde sich der beschriebene Bereich „in einer typischen Außenortlage“. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sei seinerzeit bereits von 100 auf 70 Stundenkilometer herabgesetzt worden. „Eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit ist nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung nur möglich, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist.“

Vor dem geschilderten Hintergrund sei daher auch mit übereinstimmender Auffassung von Straßen NRW, der Polizei sowie des Ordnungsamts eine Reduzierung der Geschwindigkeit „durch die weitere Anordnung von Tempo 50 auf Strecke nicht erforderlich und auch rechtlich nicht möglich“.