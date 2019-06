Ein Cent pro Montags-Bon an MuM

Diesen zu erwartenden warmen Geldregen kann das Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum (MuM) mit Sitz am Gescherweg wirklich gut gebrauchen. Auch wenn derzeit noch in den Sternen steht, was unter dem Strich dabei herauskommt, wenn in einem Jahr die Abrechnung erfolgt. Fest steht aber: Das Gievenbecker MuM hat bei der Spenden-Aktion „Mama ist die Beste“ des Kaufhauses „Galeria Kaufhof “ gewonnen.

Ab der kommenden Woche wird das Warenhaus unter dem Motto „Montag ist Mama-Tag“ für den Zeitraum von einem Jahr pro Verkaufs-Bon, der an einem Montag erstellt wird, einen Cent an das MuM spenden. Dabei ist die Höhe des gezahlten Betrags auf dem Bon irrelevant. Wie viel Geld am Ende dieser Aktion an das MuM ausgeschüttet wird, vermochte Kaufhof-Filialgeschäftsführer Jörg Pantenburg bei der Gewinn-Übergabe noch nicht sagen. Da es das erste Mal sei, dass Galeria eine solche Aktion durchführte, „fehlen uns die Erfahrungswerte“.

Nachdem feststand, dass das Kaufhaus eine solche Aktion ins Leben ruft, machte sich Jörg Pantenburg auf die Suche nach entsprechenden Vereinen oder Institutionen, die getreu dem Motto „Mama ist die Bete“ für diesen Wettbewerb in Frage kommen könnten. Insgesamt besuchte er acht verschiedene Einrichtungen und ermunterte deren Verantwortliche, sich an der Aktion zu beteiligen.

„Mütter und das, was sie täglich leisten, sind nicht nur eine der wesentlichen Säulen in der Familie, sondern auch in der Gesellschaft“, meint Pantenburg. Mit der Aktion wolle man den Müttern etwas zurückgeben: „Wir möchten sie unterstützen und danke sagen.“

Nachdem acht Bewerbungen vorlagen, wählte eine Jury aufgrund verschiedener Kriterien zwei Finalisten aus: den Frauennotruf sowie das MuM. Nun hatten die Kunden das Wort: Per Voting konnten diese in der Galeria-Filiale in den vergangenen Wochen über ihre Wunsch-Partnerorganisation abstimmen. Rund 660 Stimmen wurden ausgezählt, wobei das MuM mit 26 Stimmen Unterschied die Nase vorn hatte.

Sozusagen als Schirmherrin begleitet Prof. Dr. Kulkanti Barboza von der Fachhochschule Münster das Projekt. Sie kennt den MuM-Treff noch als Besucherin und steht nach eigener Aussage hinter dem Konzept der pädagogischen sowie interkulturellen Arbeit. Ihre Lehr- und Forschungsgebiete sind: internationale Perspektiven der sozialen Arbeit (Koordination für Indien), kreative Sprachbildung, Sprachförderung sowie Tanz- und Bewegungspädagogik. Gemeinsam mit dem MuM will sie künftig neue interkulturelle Projekte initiieren.

Bei der Gewinnübergabe freuten sich neben Kulkanti Barboza natürlich auch Cora Georgi (pädagogische MuM-Leiterin) sowie MuM-Vorstandsmitglied Yvonne Plöger. Letztere verlor bei all der Freude aber auch den „Zweitplatzierten“ nicht aus den Augen: „„Unser Verein steht für Unterstützung von Frauen und Familien, da fiel es uns etwas schwer einer so wichtigen Frauenunterstützung wie Frauennotruf gegenüber zu stehen.“

Das MuM kooperiere lieber, als zu konkurrieren. Daher plane man eine gemeinsame Son deraktionen mit Frauennotruf im Warenhaus Galeria Kaufhof „zugunsten der Mütter und werdenden Mütter, die Opfer von Gewalt wurden”. So ist beispielsweise eine Waffel-Backaktion vorgesehen. Weitere Kooperationsprojekte seien laut Plöger denkbar.