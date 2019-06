Gut beschirmt mit den Farben des Regenbogens wurden bei zwei Gottesdiensten in der Gievenbecker Lukaskirche insgesamt 43 strahlende Konfirmandinnen und Konfirmanden eingesegnet. Eltern und Angehörige nahmen dabei begeistert die Gelegenheit zu einem ganz besonderen Gruppenfoto vor dem Altar wahr und zückten ihre Handys oder Kameras. Die Konfirmationsgottesdienste in der Lukaskirche wurden von Pfarrer Dr. Dirk Dütemeyer, Seelsorger in der Lukas-Gemeinde, beziehungsweise von Prädikantin Barbara Trubel geleitet.