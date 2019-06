Wie ist es, plötzlich blind zu sein? Welche chemischen und biologischen Reaktionen laufen im Körper ab, wenn eine besondere Diätform gewählt wird? Und was muss beachtet werden, wenn ein Auto restauriert werden soll? Diese und viele andere Fragen stellten sich die Schüler der zwölften Klasse der Waldorfschule Münster, als sie vor knapp einem Jahr überlegten, was das Thema ihrer Jahresarbeit sein soll. Nach monatelanger Arbeit präsentierten sie ihre Projekte Familien, Freunden und anderen interessierten Personen in der Schule.

„Es ist schon eine große Leistung der Schüler, sich ein Jahr lang mit einem selbst gesuchten Thema zu beschäftigen und dies dann mündlich vorzustellen“, so Ingrid Wenner , Lehrerin an der Schule.

„Die Jahresarbeit der Zwölftklässler ist Teil des „Waldorf-Schulabschlusses, den die Schüler nach der zwölften Klasse erwerben, und zu dem auch die Inszenierung eines großen Theaterstückes und eine weitere künstlerische Darbietung gehört“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Mentoren

Bei ihren Jahresarbeiten, die neben dem regulären Unterricht angefertigt werden mussten, wurden die Schüler unterstützt und begleitet von Mentoren aus dem Lehrerkollegium. „Jeder Schüler hat sich für seine Jahresarbeit einen Fachkollegen gesucht, der mit Rat bei Fragen bereitstand“, erläuterte Ingrid Wenner.

Jeder Schüler wählte sich ein Thema, dass für ihn neu war und hat sich ein Jahr lang intensiv damit beschäftigt. Entstanden seien dabei „individuelle umfangreiche Arbeiten, die jedes Thema auf vielfältige Weise beleuchten und die wissenschaftlichen Standards entsprachen“, so die Mitteilung weiter.