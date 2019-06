Es ist dann die sechste Lichtzeichenanlage auf einer Strecke von ein paar Hundert Metern. Um dennoch einen höchstmöglichen Verkehrsfluss zu garantieren, sollen die Ampeln so koordiniert werden, dass eine „Grüne Welle“ gewährleistet ist. So sieht es zumindest ein Verwaltungsvorschlag vor, der nun in die politische Beratung geht. Am Donnerstag (27. Juni) wird die Baumaßnahme ein Thema bei der Sitzung der Bezirksvertretung Münster-West (Beginn: 17 Uhr im Fachwerk am Arnheimweg) sein.

Aktuell wird die Roxeler Straße zwischen der Gievenbecker Reihe und der Dieckmannstraße von 14 200 Fahrzeugen pro Tag passiert. – die zahlreichen Radfahrer einmal ausgenommen. „Der geplante Kreuzungspunkt Roxeler Straße / Haupterschließungsstraße muss aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Verstetigung des Verkehrsflusses mit einer Lichtsignalanlage versehen und als Vollknoten ausgebaut werden“, schreibt das Tiefbauamt in seinem Vorschlag. Sprich: Es kommt ein neuer Kreuzungsbereich samt Ampel.

Dieser neue Kreuzungsbereich hat natürlich auch Auswirkungen auf die weitere Verkehrsführung. So erhält die Roxeler Straße stadteinwärts eine neue Linksabbiegerspur. Der bereits vorhandene Rechtsabbieger (stadtauswärts) wird laut der Planung eingekürzt und in einer Breite von 3,25 Metern ausgebaut.

Vorgesehen ist es auch, dass die Bus-Linie 12 der Stadtwerke durch das spätere Oxford-Quartier fährt. Das hat zur Folge, dass die Bushaltestelle „Gievenbeck Kaserne“ in Richtung Dickmannstraße vorverlegt und in den Rechtsabbiegerstreifen integriert wird. Verlegt wird auch die gleichnamige Haltestelle, die sich am ehemaligen Offiziers-Casino befindet.

Apropos Offiziers-Casino: „Die Erschließung des Grundstücks (Privatfläche des UKM) wird vollständig in die Signalisierung einbezogen“, schreibt das Fachamt. Die Ein- und Ausfahrt zum Grundstück für den Kfz-Verkehr erfolge durch das nordöstliche Tor (heutige Ausfahrt). Die Fußgänger und Radfahrer werden durch das südwestliche Tor geführt (heutige Einfahrt). „Mit dieser Lösung kann die denkmalgeschützte Ein-friedungsmauer mit den Torbreiten vollständig im Bestand erhalten bleiben.“

Um den multimodalen Verkehr „Fahrrad und Bus“ zu fördern, wird in unmittelbarer Nähe zu den Bushaltestellen eine Bike- und Ride-Anlage mit Bike-Sharing-Stellplätzen errichtet. Eine genaue Detailplanung hierzu wird später erfolgen.

Die aktuelle Situation im Kreuzungsbereich Gievenbecker Reihe / Roxeler Straße ist lediglich provisorischer Natur und wurde seinerseits so gestaltet, um einen akuten Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Nun wird dieser Knotenpunkt ebenfalls ausgebaut. So ist es beispielsweise vorgesehen, dass die vorhandene Mittelinsel zu Lasten der Fahrbahn auf 2,50 Meter erweitert wird. Westlich der Gievenbecker Reihe wird der Geh- und Radweg auf 450 Meter verbreitert und begradigt.