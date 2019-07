Wie viele Kinder sie in ihrer rund 32-jährigen Schulzeit unterrichtet hat – das kann Petra Bredenjürgen höchstens schätzen. Was hingegen sicher ist: Die Leiterin der Gievenbecker Michael-Grundschule wird mit Ende dieses Schuljahres in den verdienten Ruhestand gehen. Insgesamt 21 Jahre lang unterrichtete sie dort, arbeitete vier Jahre lang als Konrektorin und 17 Jahre als Schulleiterin. Am Donnerstag wird sie verabschiedet.

„Ich habe mir vor zwei Jahren überlegt, dass ich im Alter von 64 Jahren Schluss machen will“, sagt die Pädagogin, die besagten Geburtstag erst jüngst feierte. Sie lebt seit zwei Jahren wieder in Dortmund: „Das ist mir einfach zu weit, diese Fahrerei.“ Vor allem im Winter sei der Weg beschwerlich. Dortmund ist ihre Heimatstadt. Zuvor war sie in Senden beheimatet.

Es war schon immer ihr Wunsch, Grundschullehrerin zu werden, sagt Petra Bredenjürgen: „Es hat mich immer gereizt, mit Kindern etwas zu machen – gerade in dieser Altersstufe. Man kann bei den Kindern so viel bewegen, sie sind noch sehr motiviert.“ Es sei einfach schön, zu sehen, wie sie in der Grundschulzeit – sowohl im sozialen Bereich wie auch beim Lernen – Fortschritte machten. „Dieser Reiz hat nie nachgelassen, bis heute nicht.“

Ihr Lehramtsstudium absolvierte die Pädagogin in Dortmund, im Studienseminar Bochum machte sie die Ausbildung zur Lehrerin. Stationen waren ein halbes Jahr in Lünen, dann arbeitete sie für acht Jahre in Selm. Dort sammelte sie als Konrektorin bereits erste Erfahrungen im Leitungsbereich. Anschließend wechselte sie als Konrektorin zur Michaelschule.

Nicht immer verlief alles reibungslos. Sie erinnert sich an eine unruhige Zeit, als es in der Elternschaft und im Kollegium mächtig rumorte. Als der ehemalige Schulleiter ging, musste Bredenjürgen das Ruder übernehmen. „Ich stand dann hier und musste die Schule von jetzt auf gleich kommissarisch führen.“ Irgendwann wurde die Leitungsstelle neu ausgeschrieben, und sie bewarb sich. „Am 1. Januar 2003 bekam ich die Urkunde für die Schulleiterstelle.“

Eine Phase bleibt der künftigen Pensionärin noch in guter und positiver Erinnerung: Als im Jahr 2015 die Flüchtlingsströme nach Deutschland am größten waren, tangierte das auch die Michaelschule. Im Vergleich zu den anderen Grundschulen im Stadtgebiet unterrichtete man an der Appelbreistiege die meisten Flüchtlingskinder. 58 Kinder aus Flüchtlingsfamilien nahm die Grundschule auf. „Das war ein ganz tolles Erlebnis“, sagt Bredenjürgen: „Alle haben gesagt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, diese Kinder aufzunehmen und sie mit offene Armen zu empfangen.“ Ja, es sei auch eine große Herausforderung gewesen. Aber sie sei gemeinsam – von Schülern Eltern und Kollegium – mit Bravour gemeistert worden.

Die Nachfolge Bredenjürgens ist noch nicht geregelt. Auf vier Ausschreibungen hatte es bislang keine Bewerbung gegeben. Auf Weisung des Schulamts werde ein kommissarischer Leiter übernehmen.

Bredenhürgen will ihren Ruhestand genießen: „Wieder mehr Sport reiben, ich möchte auch wieder mehr auf Reisen gehen – Langeweile bekomme ich nicht.“