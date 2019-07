Karibuni-Mitmachkonzerte wenden sich laut einer städtischen Pressemitteilung „an die ganze Familie, sind lebendig, fordern Kinder und Eltern auf mitzumachen, zu singen, zu tanzen“. Spielerisch tauchten nicht nur die Kinder in fremde Welten und Kulturen ein. Bis Freitag (26. Juli) veranstalten Josephine Kronfi und Pit Budde zusammen mit den Kindern der Kommunalen Erstaufnahme der ehemaligen Oxfordkaserne einen Musikworkshop. „Die Musik bildet eine lebendige Mischung aus authentischen Klängen und Melodien, so aufgearbeitet, dass die Kinder spielerisch Aspekte fremder Kulturen lernen und in der Lage sind, fremde Lieder in der eigenen Sprache zu singen“, schreibt die Stadt weiter.

Am Samstag (27. Juli) ab 10 Uhr wird das Erlernte in einem gemeinsamen und abschließenden Konzert in der Oxfordkaserne den Eltern vorgeführt. Auch alle anderen Interessierten sind zum Abschlusskonzert eingeladen.