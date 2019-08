So mancher warf einen sorgenvollen Blick gen Himmel: Denn dort waren Wolken aufgezogen, die nichts Gutes verhießen. Aber der göttliche Beistand ließ nicht lange auf sich warten: Rund um die Lukaskirche standen alle Zeichen auf Urlaub, da durfte es einfach nicht regnen. „Wir wollen denen, die schon wieder zu Hause sind oder vielleicht gar nicht in den Urlaub fahren, mal eine kleine Auszeit bereiten“, freute sich Pfarrerin Judith Schäfer über die ungewöhnliche Aktion.

Die Gemeinde hatte an alles gedacht, was einen Urlaub ausmacht: Schwimmbecken und Liegestühle, Hängematte und Grill. „Wir bieten eine Wanderroute rund um und in der Kirche an, man kann sich eine Geschichte vorlesen lassen und sogar stilecht Postkarten aus dem Urlaub verschicken, auch wenn der nur kurz ist“, so Schäfer grinsend.

Da ließen sich die Besucher nicht lange bitten: Während die einen noch in der Ruhe-Ecke eine Auszeit nahmen, erklärte Schäfer den Grund für die ungewöhnliche Aktion. „Jeder kann das machen, worauf er Lust hat. Wir wollen mit der Gemeinde einfach eine gute Zeit verbringen.“

Dabei wollte Schäfer, die Pfarrerin im Probedienst ist, generell gerne ein Projekt starten mit der Gemeinde. „Wir haben uns dann überlegt, dass es etwas für den Abend sein muss, denn gerade morgens sind einfach nicht viele Menschen in der Kirche. Außerdem sollte man die Kirche einfach einmal anders erleben als im Gottesdienst. „Daher haben wir dann das Projekt ins Leben gerufen: Einmal im Monat soll eine besondere Aktion stattfinden, natürlich immer der Jahreszeit angepasst.“ Da sei der Gedanke an den Sommerurlaub nicht weit entfernt. „Und ein bisschen ist das rund um die Kirche ja auch wie all inklusive“, freute sich die Pfarrerin.