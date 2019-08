Superhelden in der Kinder-Arena

Es gibt Kinder, die freuen sich das ganze Jahr darauf. Das Ferienprogramm des Fachwerks am Grünen Finger lockt mit Spiel, Spaß und Sport. In der Kinder-Arena gibt es immer jede Menge Attraktionen. Nur ein Wort, das kennt man hier nicht: Langeweile.

„Es gibt Kinder, die fahren nicht in den Urlaub, und die wollen nicht alleine zu Hause bleiben“, erklärt Fachwerk-Mitarbeiterin Lisa Schrichten . Ein tolles Ferienprogramm sei für sie zusammengestellt worden, dafür habe sich extra das Team der Fachwerk-Mitarbeiter im Vorfeld getroffen und beraten. Das Beste: Das Angebot geht über die vollen sechs Ferienwochen. Und: „Es ist niedrigschwellig“, so Schrichten. Das heißt, jeder kann kommen und gehen, wann er möchte. Lediglich beim ersten Mal ist eine Anmeldekarte auszufüllen und von den Eltern zu unterschreiben. Anschließend gibt es für das jeweilige Kind ein Armband, das die Teilnahme signalisiert.

Klare Sache, dass da ganz viele Jungen und Mädchen mit dabei sein möchten. Allein in der ersten Woche seien bis zu 40 Kinder in der Arena gewesen, sagt Lisa Schrichten. Dann die zweite Ferienwoche, die es in sich hatte: Auf Facebook vermeldete das Fachwerk, dass die Hitzewelle die Kinder-Arena erreiche. Fast 40 Grad zeigte das Thermometer an. Die Organisatoren zogen die Konsequenzen: Das Programm wurde kurzerhand in die Kellerräume des Fachwerks verlegt. Dort befindet sich eine Kegelbahn, und es ist angenehm kühl. Alle geplanten Programmpunkte konnten hier angeboten werden, vom „Räuber-und-Gendarm“-Spiel bis zur „Spurensuche“. Bis zu 15 Kinder machten von dem im wahrsten Sinne des Wortes „coolen“ Ferienangebot Gebrauch.

Frische Luft

Nun sind alle wieder an der frischen Luft in der Kinder-Arena. Die inzwischen vierte Ferienwoche läuft. Leckere Fruchtshakes gab es am Mittwoch, am heutigen Donnerstag werden Trikots bemalt, und am Freitag steht ein Fußballturnier an.

„Jede Woche steht unter einem Motto, das wie ein roter Faden ist“, erklärt Lisa Schrichten. Nach „Sport, Spiel und Spaß“ in dieser Woche geht es in der nächsten dann um „Superhelden“. Am Dienstag (13. August) werden zum Auftakt Superhelden-Masken und -Umhänge gebastelt. Am Mittwoch werden Comics gezeichnet und Powerdrinks gemixt. Donnerstag geht es um die „Helden des Alltags“, und Freitag startet die „Superhelden-Challenge“.

Weltraumwissen

Alles geht einmal zu Ende, auch das Programm in der Kinder-Arena. In der letzten Ferienwoche werden aber noch einmal alle Register gezogen. Es geht nämlich um das „Universum“. Am 20. August (Dienstag) heißt es: „Teste dein Weltraumwissen“. Am Mittwoch danach können die Kinder sogar eigene Raketen basteln und gestalten. Auf den Donnerstag der letzten Arena-Woche freuen sich die Jungen und Mädchen ganz besonders: „Werde zum Astronaut“, fordern die Organisatoren auf. Und weil man auch im Weltraum ziemlich hungrig werden kann, ist der Leitspruch am Freitag: „Iss wie ein Astronaut“.

Daneben können sich die Kinder jederzeit Skateboards, Bälle und Gesellschaftsspiele ausleihen. Eins ist jedoch unumgänglich: Nach der sechsten Ferienwoche ist alles vorbei, dann beginnt wieder der Schulunterricht. Aber: Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist dafür umso größer.