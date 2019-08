„Jeder Mensch hat eine Stimme und kann singen“, sagt Dagmar Morgenthaler .

In der freien Natur traf sich am Donnerstagmorgen der von ihr geleitete Sing- und Musikkreis, der sich explizit auch an alle richtet, die von sich (bisher) glauben, nicht singen zu können.

Morgenthaler und ihre Schützlinge traten den beeindruckenden Gegenbeweis an. „Wir singen Lieder aus aller Welt“, meinte die Leiterin, und schon ging es auf der Wiese neben der Michael-Schule los.

„Hey, Hello, Bonjour, Guten Tag!“, stimmten die Teilnehmerinnen an diesem Sommersingen unter anderem froh gelaunt an. Neben vielen weiteren Melodien gab es auf der grünen Wiese für die Sängerinnen auch noch Übungen zur Stimmbildung.

Der nächste Termin für den Sing- und Musikkreis ist der 27. August (Dienstag) von 9. 45 Uhr bis 11.15 Uhr im Mehrgenerationen- und Mütterzentrum (MuM) am Gescherweg 87.