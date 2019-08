Lüder Warnken , Notarzt und Comedian, erprobt sein neues Programm „Scheiße, ein Notfall“ in Gievenbeck am lebenden Objekt. Dafür ist der Eintritt dann auch kostenlos.

Am 31. August (Samstag), am 13. September (Freitag) re und am 21. September (Samstag) gastiert der „Meditainer“ jeweils um 20 Uhr im La Vie, Dieckmannstraße 127. In drei Previews will er sein neues Programm vorstellen. Darin möchte er gemäß seiner Regel „Lachen. Lernen. Leben retten“ zeigen, dass es einfach ist, im Notfall das Richtige zu tun. Warnken verspricht in einer Pressemitteilung einen „hohen Informationsfaktor“, aber auch skurrile Geschichten aus dem Nothelfer-Alltag. Tickets für die Previews gibt es unter www.lueder-live.de