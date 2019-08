Die große Grube neben der Lukaskirche nimmt Gestalt an: Das Kellergeschoss des neuen Verwaltungsgebäudes dreier evangelischer Kirchenkreise ist inzwischen deutlich zu erkennen.

Nach dem ersten Spatenstich Anfang Juli sah es allerdings so aus, als ob sich auf der Baustelle wenig rühre. Superintendent Ulf Schlien verweist jedoch auf notwendige Abstimmungs-Gespräche und betont: „Wir liegen gut im Zeitplan. Die Arbeiten laufen wie vorgesehen.“ Er sei zuversichtlich, dass das Gebäude für die Verwaltung der Kirchenkreise Steinfurt, Coesfeld Borken sowie Tecklenburg und Münster wie geplant im August 2020 fertig werde. „Und irgendwann kommt das Gebäude auch an die Oberfläche“, so Schlien angesichts des Kellerbaus. 70 Arbeitsplätze werde es in dem Neubau gebe, betont der Superintendent. Eine Tiefgarage sei im Keller nicht eingeplant. Am Gebäude werde es einige Stellplätze geben, aber gegenüber liege das Mensa-Parkhaus. Zudem gebe es ja noch den öffentlichen Nahverkehr.