Kamera, Laptops und Geld weg

Das ist das Fazit eines Einbruchs in das Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum (MuM) am Gescherweg in der Nacht zu Samstag. Trotz dieses Vorfalls ist Yvonne Plöger vom Vorstand des MuM überwältigt von der Welle der Hilfsbereitschaft aus dem direkten und indirekten Umfeld.

Den ungebetenen Besuch des Nachts von Freitag auf Samstag und den Diebstahl der verschiedenen Utensilien samt Bargeld bemerkte Maike Kreienkamp-Toll , ein engagiertes Mitglied des Vereins, am Samstagnachmittag. Geplant war eine Party anlässlich eines Kindergeburtstags.

„Sie fand alle Türen im Innenbereich mit geborstenen Zargen vor“, so Yvonne Plöger. „Alle Schränke mit Bastelutensilien und Spielzeug, die überwiegend zur Kindersicherung verschlossen waren, wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet.“ Im Büro seien die Unterlagen durchwühlt und die Laptops, Sicherungsfestplatten sowie die Kamera, ein Verstärker und ein kleiner Lautsprecher entwendet worden.

Zudem fehlt nach Angaben Plögers die einfache Hausgitarre. „Glücklicherweise gibt es keinen Datenklau, da unsere Daten entweder online gesichert sind oder sowieso nur auf Papier notiert.“ Alle Passwörter seien umgehend geändert worden: „So ist alles sicher.“

Die Spurensicherung nahm alles genau unter die Lupe. Im leerstehenden Teil des Gebäudes brachen die Diebe die alte Kita-Tür auf und liefen dann durch die gesamte Immobilie.

Cora Georgi als pädagogische Leiterin des MuM und Yvonne Plöger verbrachten nach eigenen Angaben den Abend des Samstages damit, die Türen wieder zu verschrauben und grob aufzuräumen für den Betrieb am Sonntag.

„Die Empörung bei unseren Besucherinnen und Besuchern ist groß“, weiß Yvonne Plöger, die noch einmal die Hilfsbereitschaft lobt: „Ein Mitglied des Mittagstisch-Teams spendete uns direkt seine selten gebrauchte Kamera, weil ihr unser Haus so am Herzen liegt.“ Ein Kommunalpolitiker wolle anlässlich seines Geburtstags eine Spendenaktion ins Leben rufen.

Trotzdem: „Leider gibt es Dinge, die nicht zu ersetzen sind“, sagt Plöger. „Vor allem die Dokumentation der Angebote mit Fotos von den liebevollen Unterstützern und die niedlichen Kinderbilder.“

Yvonne Plöger weiter: „Da wir uns durch viele verschiedene Förderprogramme finanzieren und dabei geknechtet sind von vielen Vorlagen und Verwaltungsakten, wird es uns unendlich viele ungeplante Personalstunden kosten, diese wieder herzustellen. Dabei kann uns leider auch keine ehrenamtliche Unterstützung helfen.“