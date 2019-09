Unbekannte Täter entwendeten zwischen 19.30 Uhr am Freitag (30. August) und 9.15 Uhr am Samstag (31. August) aus einer Messdienersakristei an der Von-Esmarch-Straße ein E-Piano. Die Diebe versuchten zunächst, Teile der Kupferverkleidung des Gebäudes zu lösen, so die Polizei.

Als das misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe zur Sakristei ein und stiegen in die Räume. Sie stahlen das Piano, eine Lautsprecheranlage und eine Kabeltrommel. Hinweise an die Polizei unter ✆ 27 50.