Es war Pfarrer Engelbert Laux , der im Jahr 1959 von Heilig Kreuz nach Gievenbeck wechselte und Wichtiges im Gepäck hatte: Bücher! Sie zogen mit ihm in das alte Spritzenhaus am Arnheimweg und bildeten unter der Leitung seiner Schwester Anneliese Laux den Grundstock der Bücherei St. Michael.

60 Jahre alt ist die Bücherei St. Michael, die sich inzwischen am Enschedeweg befindet. Den runden Geburtstag möchte das Bücherei-Team am 15. September (Sonntag) von 10 bis 17 Uhr feiern. „Bookogami, Märchenlesungen, das Kuchenbüffet und viele weitere Aktionen sorgen für vergnügliche und abwechslungsreiche Stunden“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Das Ausstellen neuer Büchereiausweise und die Ausleihe sonst gebührenpflichtiger Medien sind an diesem Tag kostenfrei.

Bevor die Bücherei 1995 in das moderne Gebäude direkt neben der Michaelkirche zog, versorgte sie den Stadtteil seit 1961 mit Lesestoff aus dem Keller des Pfarrhauses. Ursula Windeck und Bernharda Tuchmann wechselten sich in der Leitung der Bücherei ab.

Heute ist die Bücherei in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen-Überwasser und arbeitet seit 2001 eng mit der Bücherei Gievenbeck-Auenviertel und der Stadtbücherei Münster zusammen. Die Leitung teilen sich Sigrid Krotoszynski und Nanda Lunkenheimer. Sie werden von einem Team ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tatkräftig unterstützt.

Rund 9000 Medien bietet die Bücherei St. Michael ihren Kunden und Kundinnen vor Ort an – auch sonntags. Außerdem kann auf den gesamten Bestand und auf die Online-Angebote der Stadtbücherei zugegriffen werden. Am Jubiläumstag werden digitale Angebote wie „muensterload.de“ und „PressReader“ sowie Apps für Kinder an einem Infostand vorgestellt.