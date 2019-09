Entscheidung erneut vertagt

Die Grünen im Planungsausschuss, der in dieser Angelegenheit letztlich die Entscheidung trifft, haben diesbezüglich – wie bereits im Vorfeld angekündigt – noch Beratungsbedarf und einige offene Fragen.

Zum Hintergrund: Im Zuge des verkehrstechnischen Ausbaus des Knotenpunkts Oxford-Quertier / Roxeler Straße sieht die Verwaltung zwar die Erweiterung des vorhandenen Fuß- und Radwegs auf der nördlichen Seite der Roxeler Straße vor. Einem von der SPD geforderten zweiten Radweg zwischen Dingbängerweg und Albert-Schweitzer-Straße erteilte das Tiefbauamt in seinem Vorschlag allerdings eine Absage.

Nachdem die Bezirksvertretung Münster-West jüngst wegen des nicht vorhandenen Radwegs mit Stimmen von SPD und Grünen gegen die gesamte Planvorlage stimmten, diskutierten die Kommunalpolitiker im Planungsausschuss zwar fleißig – eine Entscheidung indes trafen sie (noch) nicht. „Wir möchten die Vorlage in die nächste Sitzungskette schieben“, betonte Grünen-Ratsherr Carsten Peters und bat um weitere Bedenkzeit.

Bis zur nächsten Sitzung möchte Peters einige Fragen geklärt wissen. Unter anderem geht es um die von der Stadt angekündigte Fällung zahlreicher Bäume im Falle eines Radwegebaus: „Ist der Bau eines Radweges auf der stadteinwärts führenden Straßenseite möglich ohne Baumfällungen? Wenn ja, wie?“ Zudem stelle sich die Frage nach dem Planungsstadium der Veloroute und ob diese in die Planungen integriert sei.

Anders als ihre Parteifreunde in der BV-West, die den Bau einer abgespeckten Radweg-Variante stadteinwärts zwischen der ersten Ampelanlage und der Schmeddingstraße ins Spiel brachten, argumentierte die Gievenbecker Christdemokratin Mechthild Neuhaus: Sie hielt den von der Stadt vorgeschlagenen Ausbau des vorhandenen Radwegs für „ausreichend“. Auch CDU-Mann Horst Karl Beitelhoff stimmte zu: „Wir können nicht die Straße verkleinern. Der vorhandene Radweg wird später breit genug sein.“

Zur Erläuterung: Der Vorschlag des städtischen Tiefbauamts sieht vor, zwischen Dieckmannstraße und der Gievenbecker Reihe den „Geh- und Radweg zu Lasten des Grünstreifens gemäß dem Standard für Velorouten auf drei bis vier Meter zu verbreitern“.

Der Meinung Beitelhoffs mochte sich SPD-Ratsherr Michael Kleyboldt so gar nicht anschließen. Er nannte die Planungen „dinosaurierhaft“: „Die Straße ist viel zu monströs.“ Damit schlug er in die gleiche Kerbe, wie seine Kollegen in der BV-West. Die hatten sich dafür ausgesprochen, zugunsten eines Radwegs etwa im Bereich des ehemaligen Offiziers-Casinos auf die vorgesehenen Abbiegespuren zu verzichten.

Dem gegenüber sagte Verkehrsplaner Guido Koops: „An dieser Stelle wird eine Ampelanlage stehen. Wenn auf eine Abbiegespur verzichtet wird, sorgen die Linksabbieger für einen Stau, weil der folgende Verkehr nicht an den wartenden Autos vorbeikommt.“

Nach erfolgtem Austausch wollte die CDU denn schließlich doch über die Verwaltungsvorlage abstimmen lassen. Die Grünen indes blieben bei ihrem Wunsch, die Entscheidung zu vertagen. Stadtbaurat Robin Denstorff warb schließlich dafür, wirklich in den nächsten Sitzung abzustimmen: „Die Entscheidung hat enorme Auswirkungen auf die Erschließung des neuen Oxford-Quartiers. Daher hoffe ich, dass diese Entscheidung auch wirklich in der nächsten Sitzung fällt.“