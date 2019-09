Aus Patenschaft wird Freundschaft

Es ist mehr als eine Gemeindepartnerschaft geworden. Es ist Freundschaft. Regelmäßig besuchen Mitglieder des Ghana-Kreises der Liebfrauen-Überwasser-Pfarrei die Stadt Gushegu. Die liegt im Norden Ghanas, hat etwa 25 000 Einwohner, und dort befindet sich die Partnergemeinde „Christ The King“. Im Juli machten sich vier Pfarreimitglieder dorthin auf. Sie waren gespannt, ob die Hilfen nachhaltig gewirkt haben.

Dr. Annette Huhn und Dr. Gerhard Huhn machten sich ebenso auf den Weg wie Pastoralreferent Felix Röskenbleck und Pfarrer Thomas Obermeyer. Per Flug ging es nach Tamale, der Hauptstadt der „Northern Region“ in Ghana und dann nach Gushegu. Ein sonntäglicher Gottesdienst gehörte ebenfalls zum Programm wie auch der Besuch der dortigen „Primary School“, der Grundschule, die anders als in Deutschland sechs Jahre lang dauert.

Diese unterstützt der Ghana-Kreis schon lange. Eine Schulbibliothek konnte aufgebaut werden. Auch dieses Mal seien etwa 20 neue Bücher geschenkt worden, so Dr. Annette Huhn. Was alle freute: „Zum ersten Mal konnte ein Jahrgang entlassen werden.“ 15 Schüler absolvierten die Schulform erfolgreich. „Ich bin beeindruckt davon, wie viel Lust auf das Lernen sie haben“, sagt Röskenbleck. Es sei wichtig, eine Perspektive zu gewinnen. Die Absolventen haben sie: Für viele, so ist geplant, geht es an die „Junior High School“, die weiterführende Schule.

Doch es muss weiterhin viel getan werden. In Gesprächen mit Lehrern und mit dem „Christ The King“-Pfarrgemeinderat seien Wünsche und Anregungen vorgetragen worden, so Annette Huhn und Felix Röskenbleck. Für die Schule und auch für den Kindergarten im Ort würden Sport- und Spielgeräte benötigt, aber auch Lehrmaterialien und Spielzeug für die „Kleinsten“, ebenso wie Trikots und Sportschuhe.

Dies gilt umso mehr, als dass die „Primary School“ erweitert werden solle, da auch der Kindergarten zweizügig sei. Und: Nun solle für die Absolventen der Grundschule die „Junior High School“ starten, das Gebäude und die Schulmöbel seien vorhanden. Aber: Es fehle noch Geld für Lehrer und Unterrichtsmaterialien. Da fachspezifisch unterrichtet würde, benötige man mindestens vier Lehrer.

Die Reisenden aus Gievenbeck haben in Ghana auch alte Bekannte getroffen, die sie von früheren Besuchen kannten, und von denen sie, wie im schwarzafrikanischen Land üblich, herzlich aufgenommen wurden. Zudem bemerkten sie aber einmal mehr die sozialen Probleme im Land. In den „Out­stations“ etwa, also abgelegenen Siedlungen, die manchmal nur aus einfachen Lehmhütten bestanden. „Es gab keinen Strom und fließend Wasser“, so Annette Huhn. Dennoch: Es tut sich etwas. Das Straßennetz sei besser geworden, berichtet Gerhard Huhn. Umwelt und Bildung seien Themen in der Stadt Gushegu. Bedrückend war wiederum der Besuch des „Old Ladies-Camp“, einem Dorf, in dem ausgestoßene Frauen leben. Der immer noch weit verbreitete Natur- und Aberglaube lässt sie zu Sündenböcken für Unglücke und Katastrophen werden, sie finden den Weg nicht mehr zurück in die ghanaische Gesellschaft.