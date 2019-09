Um Punkt 9 Uhr durchschnitt Münsters Stadtoberhaupt vor zahlreichen Kunden symbolisch das rote Band und öffnete damit die Türen des frisch renovierten Beratungscenters am Rüschhausweg 2.

Die insgesamt sieben neu gestalteten Beratungsräume tragen die Namen bekannter Gievenbecker Plätze und sind mit großformatigen Fotomotiven aus Gievenbeck dekoriert. Die Räume heißen etwa „Oxford“-, „Rüschhaus“- oder „Universität“-Zimmer. „Sie bieten das Ambiente für persönliche Gespräche in einladender Atmosphäre“, so die Sparkasse in einer Pressemitteilung.

„Seit gut 40 Jahren gehört die Sparkasse am Rüschhausweg zum Stadtbild und ist Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, wenn es um Finanzfragen aller Art geht. Ich freue mich, dass die Sparkasse bleibt, was sie ist: ein Teil von Gievenbeck“, so Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe .

Der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Markus Schabel lobte das technisch modern eingerichtete Beratungscenter. Es sei „in der digitalisierten Welt mit Telefonservice, Handy-App und Online-Beratung ein wichtiger Bestandteil der Kundenbetreuung“.

Die ersten Besucher konnten sich einen Eindruck von den Räumlichkeiten machen. Sie wurden mit Rosen und Süßigkeiten begrüßt. Beim Rundgang betonte Privatkundenvorstand Roland Klein die besondere Verbindung der Sparkasse mit dem Standort Gievenbeck: „Wir sind als Sparkasse in Gievenbeck zu Hause und möchten, dass sich unsere Kunden bei uns wohl fühlen und optimal betreut werden.“