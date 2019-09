Münster-Gievenbeck -

Vielseitig war das Wochenende für die Mitglieder des Schützenvereins Gievenbeck, an dessen Ende man eine neue Fuchsmajorin feierte. Zunächst stand traditionsgemäß das Hubertusreiten an. Startpunkt war der Hof Farwick zum Hagen in Häger, wo die Schützen sich auch mit einem Frühstück stärkten.