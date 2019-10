Des Anwohners Glück ist des Einkaufskunden Leid

Die geschlossene Schranke von der Gartenbreie zum Parkplatz des Stadtbereichszentrums bleibt Gesprächsthema. „Seit einigen Wochen herrschen hier nahezu paradiesische Zustände“, freut sich ein Anwohner der Gartenbreie. Die Fraktion der SPD in der Bezirksvertretung West lud vor Ort zu einem Austausch über die Verkehrssituation ein.

Der Anwohner berichtet weiter, wie in den letzten Jahren der Schleichverkehr durch die Gartenbreie auf den Parkplatz des Einkaufszentrums immer mehr zugenommen habe, bis er seit der Neueröffnung des Marktkauf-Supermarktes unerträglich geworden sei. Eine Vertreterin von Marktkauf bestätigt: „Ja, unser neues Sortiment ist nach dem Umbau sehr gut angenommen worden, wir wurden anfangs von Kunden nahezu überrannt. Das hat natürlich auch zu mehr Verkehr geführt.“

Dass das Bauordnungsamt auf Anwohner-Proteste prompt reagierte und die Schranke an der Zufahrt von einem auf den anderen Tag per Anordnung schließen ließ, hat die Geschäftsleute kalt erwischt. Sowohl die Vertreterin von Marktkauf als auch ein Geschäftsführer des Hellweg-Baumarktes berichteten über erboste Kunden, die vor der geschlossenen Schranke standen und wenden mussten.

Die Geschäftsleute befürchten laut eigener Aussage Umsatzeinbußen, wenn Anwohner aus dem westlichen Gievenbeck sich entschließen, den Umweg über zwei Ampeln zu meiden und andere Geschäfte aufzusuchen.

Während des Ortstermins versuchte laut einer SPD-Mitteilung etwa ein Dutzend Autofahrer, die Zufahrt zu benutzen und musste angesichts der geschlossenen Schranke wenden und durch die Gartenbreie wieder zurückfahren. Verantwortlich für die Situation ist laut Bezirksbürgermeister Stephan Brinktrine das Bauordnungsamt.

Er schilderte allen Beteiligten den Hintergrund: „Da im Bebauungsplan nur ein Rad- und Fußweg, aber keine Zufahrt für Autos vorgesehen ist, war die Zufahrt über die Gartenbreie nur geduldet. Bereits vor Jahren haben sich Anwohner über den Schleichverkehr beklagt. Die Proteste hat das Amt nun zum Anlass genommen, die Schranke zu schließen.“

Brinktrine berichtet weiter, dass das Bauordnungsamt über den Änderungsantrag des Besitzers des Parkplatzgeländes zur Legalisierung der Zufahrt bis November entscheiden werde: „Am 7. November wird der Leiter des Bauordnungsamtes der Bezirksvertretung Münster-West die endgültige Entscheidung vorstellen und begründen.“

Dass bis dahin die Autofahrer weiterhin in die Gartenbreie fahren und dann wieder umkehren müssen, ist für die SPD kein haltbarer Zustand. Die Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bezirksvertretung, Beate Kretzschmar, sicherte allen Beteiligten zu: „Wir werden uns an das Bauordnungsamt wenden und dafür sorgen, dass bis zur endgültigen Entscheidung zumindest ein Sackgassen-Schild am Kreisverkehr an der Dieckmann­straße aufgestellt wird.“