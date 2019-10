Wein-Kenner sticht das Bierfass an

„Seid ihr denn bekloppt geworden?“ Manfred Wilhelmer , der zweite Vorsitzende des SC Nienberge, konnte es kaum fassen, dass der Musikzug Nienberge ihn fragte, ob er den diesjährigen Fassanstich beim Oktoberfest übernehmen wollte. Immerhin, er sei Weintrinker und solle dann ein Holzfass aufmachen. Aber: Der Musikzug ließ nicht locker und übergab ihm einen Holzhammer zum Üben. Es hat sich gelohnt.

Nienberger Oktoberfest 2019 1/20 Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Foto: Siegmund Natschke

Einige kamen sogar von ganz weit her. So wie Lutz Lewandowski : „Ich bin alle zwei Jahre hier“, meinte er. Lewandowski ist waschechter Berliner. Einige hundert Kilometer Anreise lohnten sich auch dieses Mal: „In Berlin gibt es nur wenige Oktoberfeste“, sagte Lutz Lewandowski, der seine Frau Ines mitgebracht hatte. Kaum sprach er´s, schon ertönten die Klänge des Musikzugs, der feierlich einmarschierte. Vorsitzender Friedhelm Berger schmeichelte, in Nienberge gäbe es da beste Publikum der Welt.

Das verfolgte nun gespannt, was Manfred Wilhelmer mit dem Holzhammer so trainiert hatte. Ein Schlag, zwei Schläge, dann der dritte Schlag: Der Zapfhahn saß! Aber: „Es läuft noch nichts“, meinte Wilhelmer, doch dann wie auf Bestellung schoss der Gerstensaft in die Gläser.

„Für einen Bleistiftakrobaten wie mich ist das gar nicht so einfach“, meinte Wilhelmer. Der Hammer müsse die richtige Schwingung haben. Nach einer weiteren musikalischen Kostprobe des Musikzugs kündigte Friedhelm Berger schließlich eine „Stimmungsbombe“ an. Gemeint war die Band „Herz-Ass“, die liveerprobt volkstümliche Party-Gassenhauer zum Besten gab.

Am Sonntag ging es mit dem Oktoberfest natürlich weiter und zwar mit dem „Bayerischen Frühschoppen“ im Festzelt. Der Musikzug Nienberge spielte wieder auf, und Friedhelm Berger konnte einen weiteren Höhepunkt verkünden. Zum zweiten Mal wurde die Nienberger Verdiensttrophäe verliehen. Der Vorstand des Musikzugs war sich einig: Ulla Fieber erhielt die Auszeichnung.

Agnes Szymanski von der kfd St. Sebastian hob Fieber als „großartiges Vorbild“ hervor: „Ihr liegt der Ortsteil Nienberge am Herzen.“ Die Liste ihres Engagements ist lang: So war die Preisträgerin ab 1977 Mitglied im Pfarrgemeinderat, später im Kirchenvorstand. Sie initiierte den Mittagstisch im Caritas-Treff und setzte sich für die Belange des St.-Sebastian-Kindergartens ein. Von 2010 bis März 2019 war Ulla Fieber Teamsprecherin der kfd. Und so verwunderte es nicht, dass sie ein „Plädoyer für das Ehrenamt“ hielt: „Es kostet Energie und Zeit, aber es lohnt sich!“

Schließlich klang das zweitägige Oktoberfest mit dem „Bayerischen Fünfkampf“ aus. Vereine und Clubs aus dem Stadtteil kämpften in den Disziplinen Maßkrugstemmen, Wettmelken, Bierkrugschieben, Wettnageln und in einem Ratequiz. Das nächste Oktoberfest gibt es wieder in zwei Jahren.