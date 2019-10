Schalke sorgt für Fußball-Fieber

Es lag Spannung in der Luft: Wer wird am Ende wohl in der Gievenbecker Arena siegen? Es hatte sich hoher Besuch angekündigt: Die Traditionself des 1. FC Schalke 04 wollte sich wieder mit den Fußballern des 1. FC Gievenbeck messen. Kein Wunder also, dass auf dem Parkplatz des Sportparks kaum noch ein Stellplatz zu bekommen war und sich auch die Ränge gut gefüllt präsentierten.

Auch Familie Mersch war mit von der Partie: Junior Benedikt jubelte den Spielern auf dem Platz zu, fast wie in der Bundesliga. Papa Adrian Schmeld hatte ihn auf den Schultern. Mama Maria Mersch hingegen hatte alle Hände voll zu tun: Denn der zweite Sohn, Lennard Mersch, wollte auch etwas vom Spiel auf dem Platz mitbekommen. Doch der Junior sitzt im Rollstuhl, ist schwer behindert.

Dennoch merkte man ihm die Freude an der ungewöhnlichen Situation an. „Es ist nicht immer ganz einfach, aber wir genießen jede Stunde, die wir mit den Kindern draußen verbringen können“, waren sich die Eltern im Stadion einig. Denn das gehe nicht immer gut. „Manchmal müssen wir dann den Ausflug auch einfach abbrechen, das kennen wir schon.“

Die Karten für das Spiel bekam die Familie von FC Gievenbeck geschenkt. „Es ist schön, wenn wir uns auch auf diese Art ein wenig engagieren können“, hieß es von Geschäftsführer Stefan Grädler. So etwas sollte für alle Vereine Selbstverständlichkeit sein.

Maria Mersch hingegen freute sich für ihren Junior: Denn Lennard ist riesiger Schalke-Fan. In den Speichen des Rollstuhls ist sogar das Vereinslogo zu sehen. „Wir haben sogar dafür eine Lizenz bekommen. Die braucht man, sonst darf man so etwas gar nicht am Rolli anbringen“, meinte Maria Mersch. Ihr Sohn werde darauf sehr oft angesprochen. „Das ist für ihn natürlich sehr schön, einfach klasse.“

Während Familie Mersch noch ein wenig Stadionluft schnupperte, hatte Florian Bleibetreu ebenfalls sein Plätzchen gefunden: Gleich neben dem Einlauf auf das Spielfeld wollte der Student einen Blick auf die Traditionsmannschaft genießen – und mit seinen Freunden einen Tag ganz im Zeichen von Fußball verbringen. „Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, direkt vor der Haustür die Schalker zu bejubeln“, so der Student aus Gievenbeck.

Und wer wird siegen? „Natürlich Gievenbeck.“ Doch da lag Florian Bleibetreu ziemlich weit daneben: Am Ende lagen die Schalker mit neun zu vier vorn. „Das macht aber auch nichts, bei solchen Spielen kommt es einfach auf den Spaß an“, so der Student.