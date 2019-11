Nach zwei erfolgreichen Mathenächten findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge die „Lange Nacht der Mathematik“ statt. Los geht es am heutigen Freitag um 18 Uhr in den Räumen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums (FSG). Knifflige Aufgaben werden bis Samstag (23. November) um 8 Uhr gelöst. „Eine erfreulich hohe Anzahl von 77 Schülern der Jahrgangsstufen sieben bis Q1 hat sich dieses Jahr angemeldet“, scheiben die Verantwortlichen der Schule. Darunter sei ein großer Anteil an „Wiederholungstätern“, die eine ganze Nacht gemeinsam an kniffligen Mathematik-Aufgaben tüfteln wollen.

Und diese Aufgaben haben es in sich – gefragt sind keine einfachen Rechnungen, sondern logisches Denken, geometrisches Vorstellungsvermögen sowie Pfiffigkeit. Finanziell unterstützt wird die Lange Nacht der Mathematik vom Förderverein des FSG.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 im schleswig-holsteinischen Neumünster hat sich die Lange Nacht der Mathematik zu einem deutschlandweit stattfindenden Event entwickelt, bei dem Teams aus verschiedenen Schulen zeitgleich gegeneinander antreten.

„In gemütlicher Atmosphäre werden die Schülerinnen und Schüler des FSG in drei Runden Mathematik-Aufgaben bearbeiten“, schreibt die Schule weiter. Die Ergebnisse einer Runde werden in eine Internetmaske eingegeben – sind alle Lösungen korrekt, wird die Schule für die nächste Runde freigeschaltet. „Am Samstagmorgen wird der Wettbewerb nach einer hoffentlich erfolgreichen Teilnahme mit einem Frühstück in der Mensa des FSG beendet.“