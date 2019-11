„Mit vielen anderen Gievenbecker Vorlesern bin ich diesem Wunsch der Schule gerne nachgegangen“, wird Neuhaus , die seit Jahren einen informativen politischen Austausch mit der Schule unterhält, in einer Pressemitteilung der CDU zitiert. Voller Aufmerksamkeit lauschten die Kinder, die in mehrere Gruppen aufgeteilt waren, den Geschichten der Vorleser. „Es zeigte sich in allen Gruppen, wie gerne die Kinder auch in der heutigen digitalen Zeit es genießen, aus einem Buch vorgelesen zu bekommen“, schreibt die CDU weiter.

Verbunden wurde die Vorlesestunde mit einem Gespräch, an dem auch Sandra Korkowsky, eine von der Ortsunion nominierte Kandidatin für die Bezirksvertretung West, teilnahm. Für die Wartburgschule wichtig ist der Wunsch, das Konzept des gemeinsamen Lernens über die Klasse vier hinaus in die Realität umzusetzen. Geplant war, das Nachbarschaftsareal in diese Vision einzubeziehen – bisher ohne Erfolg. „Interimsweise kann man sich seitens der Schule auch vorstellen, eine Dependance für diese Vision im Oxford-Quartier zu finden“, so die CDU.

Angesprochen wurde auch die Verkehrssituation in der Nähe zur Schule, besonders die Straßenüberquerung an dem Knotenpunkt Rüschhausweg / Toppheideweg. Durch das hohe Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten und parallel stehenden Bussen an den Haltestellen soll laut CDU geschaut werden, inwiefern dieser Übergang für Kinder gut einsehbar ist.