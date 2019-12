Die fünf Sänger des Ensembles „6-Zylinder“ spielen und singen die „amüsante und anrührende Geschichte von einem Schwein, das als Aushilfsweihnachtsmann allerlei Verlockungen widerstehen muss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Mit von der Partie natürlich: das coole Rentier.

Während der insgesamt acht Aufführungen verfolgen die Zuhörer das Geschehen um den Weihnachtsmann, der sich aufgrund einer Verletzung um eine Vertretung kümmern muss. Nachdem man ihm die ausreichend Plätzchen versprochen hat, nimmt ein Schwein den Aushilfsjob als „Weihnachtsschwein“ an.

Der „Schweinachtsmann“ ist am Samstag und Sonntag (7. und 8. Dezember) sowie am 14. und 15. Dezember (Samstag und Sonntag) jeweils ab 15 und 17 Uhr in der Waldorfschule (Rudolf-Steiner-Weg) zu sehen. Karten gibt es im WN-Ticketshop (Prinzipalmarkt) oder bei www.localticketing.de.