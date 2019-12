Lilli, Benjamin, Claas, Finja, Vivienne und die anderen Kinder der evangelischen Lukas-Kirchengemeinde und der katholischen Pfarrei Liebfrauen-Überwasser werden demnächst vorübergehend andere Namen annehmen: Caspar, Melchior und Balthasar. Sie werden mit funkelnden Kronen und königlichen Gewändern von Haus zu Haus ziehen und für arme Kinder um Spenden bitten.

Diesmal steht das Sternsingerprojekt unter dem Motto „In Frieden aufwachsen im Libanon und weltweit“. Natürlich müssen die Sternsinger – wie alle Könige – in ihr Amt eingeführt und mit ihren Aufgaben vertraut gemacht werden. Da geschah jetzt im katholischen Pfarrheim St. Michael unter der Leitung von Pastoralassistentin Monika Wedig aus Liebfrauen-Überwasser sowie Judith Schäfer und Peter Hellbrügge-Dierks von der Lukasgemeinde. Die Aktion wird in Gievenbeck seit Jahren traditionell ökumenisch durchgeführt.

Die Kinder und ihre Eltern erhielten wichtige Informationen für die Sammeltage am 3. und 4. Januar und übten schon mal die Lieder, die sie singen werden. Der am Kennenlern-Nachmittag gezeigte Film zum Projekt machte die Not der syrischen Flüchtlinge – besonders auch die der Kinder –, die im Libanon leben, deutlich.

Die Verteilung der Gewänder erfolgt am 2. Januar um 15 Uhr im Pfarrheim St. Michael. Am 3. Januar beginnt um 10 Uhr der Aussendungsgottesdienst in der Lukaskirche, anschließend sind die beiden Sammeltage geplant. Der Abschluss-Gottesdienst beginnt am 5. Januar um 11.15 Uhr in der Michaelkirche.