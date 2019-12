„Das ist ein Riesen-Ding!“, meinte Pfarrer Dr. Dirk Dütemeyer bei der Generalprobe für das neue Krippenspiel der evangelischen Lukas-Gemeinde. Schon die Bühne in der Lukaskirche werde so groß sein wie noch nie zuvor. Jeder Zentimeter wird benötigt: 31 Darsteller gibt es im Alter von fünf bis 13 Jahren, dazu singt ein 23-köpfiger Engelschor. Im vergangenen Jahr sahen sich 1100 Gäste die beiden Aufführungen des Krippenspiels an. „Jesus ist der Hammer“, mit diesem Lied wird in diesem Jahr das Krippenspiel beginnen. Dann heißt es „Aufregung im Himmel“. Handlung: Die Engel arbeiten mit Hochdruck daran, ein ganz besonders Event in Jerusalem auf die Beine zu stellen: die Geburt Jesu. Doch einiges geht Samuel, dem leitenden Engel vom Dienst, schief, und Gott hat sich alles ganz anders vorgestellt. Statt Palast, Marschmusik und Festgästen, müssen also ganz schnell für Maria und Josef eine Unterkunft in Bethlehem her und ganz bescheidene Gratulanten. Die beiden Aufführungen finden an Heiligabend um 15 Uhr für kleinere Kinder und um 16 Uhr für Schulkinder in der Lukaskirche statt.