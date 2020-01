Die ökumenischen Sternsinger in Gievenbeck erhalten am heutigen Donnerstag ab 15 Uhr im Pfarrheim St. Michael ihre Gewänder. Der Aussendungsgottesdienst findet am morgigen Freitag um 10 Uhr in der Lukas-Kirche statt. Es schließt sich der erste Sammeltag an. Samstag wird weiter gesammelt. Der Abschluss-Gottesdienst beginnt Sonntag (5. Januar) um 11.15 Uhr in St. Michael.