Lewe hat Gievenbeck fest im Blick

Günter Lassalle ist in die CDU eingetreten, als Konrad Adenauer noch Bundeskanzler war. Im Laufe seiner Mitgliedschaft hat er alle weiteren Regierungschefs erlebt. Gemeinsam mit dem späteren Kanzleramtsminister Rudolf Seiters habe er in der niedersächsischen Ortschaft Böhmte die Junge Union gegründet, sagte er am Sonntag beim Neujahrsempfang der CDU Gievenbeck. Die ehrte ihn für 60 Jahre Mitgliedschaft. Oberbürgermeister Markus Lewe gratulierte und hatte eine ganze Menge zu sagen.

Zunächst ergriff der Ortsunions-Vorsitzende Alfons Neuhaus das Wort. Die Kontroverse um die Velo-Route und die Radwegeführung entlang der Roxeler Straße in Höhe der Oxford-Kaserne dürfe nicht dazu führen, dass dort die Baumaßnahmen verzögert würden: „Der Bürger hat kein Verständnis dafür, wenn es nicht vorangeht.“

Hinsichtlich der Schließung der Zufahrt des Stadtbereichszentrums an der Gartenbreie durch eine Schranke, habe die Verwaltung nicht erklärt, warum dies geschehen sei. Nun müssten „tausende Autofahrer“ einen Umweg nehmen, und auch der Ramertsweg würde als Schleichweg benutzt: „Er ist zur Schnellfahrtstraße geworden.“

Drei Punkte sah Neuhaus als „Glanzlichter der Lokalpolitik“: Der geplante Kunstrasenplatz für den 1. FC Gievenbeck und der neue Spielplatz am Horstmarer Landweg würden im Herbst 2020 realisiert werden, und auch die neue Ortsmitte sei auf gutem Weg: „Wir kämpfen weiter mit Ihnen und für Sie zusammen.“

Gievenbeck verändert sich, das weiß auch der Oberbürgermeister. Vor einigen Jahrzehnten habe der Stadtteil noch 500 Einwohner gehabt, heute seien es 21 000: „Tendenz steigend.“ Da gelte es auch, „Dysbalancen“ zu vermeiden, eine „soziale Monotonie“. Dies hätten die Christdemokraten hinsichtlich des Auenviertels verhindern können. „In Gievenbeck funktioniert das Miteinander“, konstatierte der OB.

Der Klimawandel nahm in der Rede von Lewe einen großen Raum ein. „Wir müssen positive Reize für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad schaffen“, meinte er. Und auch in Gievenbeck ginge es um die Frage: „Wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum um?“

Lewe meinte: „Die Ortsmitte soll ein Ort für die Bürger und kein Parkplatz sein“. Hier müsse „Begegnung“ ermöglicht werden, das sei eine „Riesen-Herausforderung“. Er hob innovative Verkehrskonzepte hervor, die für Gievenbeck geplant sind, etwa das „Traffic on demand“, bei dem Fahrzeuge des ÖPNV nach individuellem Bedarf angefordert werden können.

Auch soll es „Fahrrad-Spots“ geben, an denen Bürger Zweiräder ausleihen können. Hinsichtlich der Velo-Route sprach sich Markus Lewe für die Einbeziehung der Regionen aus, und auch das Projekt der Münsterland-S-Bahn könnte sowohl bestehende als auch stillgelegte Strecken miteinbeziehen.

„Es ist Wahnsinn, was Du für die Menschen in Gievenbeck im Blick hast“, meinte Alfons Neuhaus. Der Oberbürgermeister konnte etlichen Beifall einheimsen und führte schließlich noch die Ehrungen durch. Neben der Auszeichnung für Günter Lassalle gab es welche für Manfred Hunsche (50 Jahre Mitgliedschaft), Helmut Köpf (40 Jahre) sowie für Uwe Peppenhorst, Mechthild Menke und Dr. Heinrich Möllmann (jeweils 25 Jahre). Für Musik sorgte das Ensemble „Brassissimo“ der Westfälischen Schule für Musik.