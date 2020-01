„Du bist die Beste, ganz ohne Frage, und wir lassen dich heut nicht gehen“, sangen die Kinder und Lehrer der Michael-Grundschule, als sie ihre Konrektorin Brigitte Hoffschulte in einem Meer voller Blumen am Freitagmorgen verabschiedeten. In einer improvisierten venezianischen Gondel wurde die Konrektorin ehrenvoll in die Aula geleitet, dort spielte das Orchester der Schule für sie.

Als besondere Überraschung sangen alle Schüler das extra für diesen Tag umgedichtete Michaelschul-Lied, das sie heimlich eingeübt hatten, und in dem sie ihr Dankeschön und ihre Wertschätzung gegenüber Brigitte Hoffschulte ausdrückten.

Hoffschulte war über 42 Jahre lang als Lehrerin tätig, davon arbeitete sie über 25 Jahre an der Michael­schule. „Bis zu ihrem letzten Schultag war sie voller Energie und Humor - eine Lehrerin mit ganzen Herzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Bei einer kleinen Abschiedsfeier am Abend stimmten in diesem Sinne alle KollegInnen an: „Für dich soll’s rote Rosen regnen, dir sollen im Ruhestand Wunder begegnen.“