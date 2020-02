Das Presbyterium hat entschieden: Neuer Pfarrer in der evangelischen Lukas-Kirchengemeinde soll Kolja ­Koeniger werden. Das ergab der Wahlgottesdienst am Sonntag in der Lukas-Kirche am Coesfelder Kreuz. Stimmberechtigt sind die wahlberechtigten Mitglieder des Presbyteriums. Der neue Pfarrer wurde nach seiner Wahl umgehend informiert. Er setzte sich gegen seine Mitbewerberin Dr. Friederike Barth durch.