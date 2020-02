Im Gegenteil, viele möchten gern dabei sein, im Zuschauerraum genauso wie auf der Bühne. Diese Splitter sind polierte Steinchen, kleine funkelnde Leuchtpunkte gewissermaßen, die für einen Moment staunen oder lächeln lassen oder auch nachdenklich machen.

Dargeboten werden sie seit 31 Jahren von den Schülern und Lehrern aller Jahrgangsstufen, und natürlich finden sich neben den Mitschülern viele Eltern, Großeltern und Geschwister im Publikum, die sich die Steinsplitter nicht entgehen lassen wollen.

Nach einem kurzen Rückblick in Bildern auf die letzten Steinsplitter gab die Big Band rhythmisch präzise und eingängig das Motto an: „We will rock you“. Dann wurde ein wahrlich bunter und abwechslungsreicher Bogen gespannt zwischen Solo-Gesang, Hip-Hop-Tanzeinlagen, einer szenischen Darstellung vom „Zauberer von Oz“ und einer teils gefilmten, teils Live-Vorführung eines Solotanzes, einer konzertanten Bläser-Einlage und einer von Schülerinnen geschriebenen und gespielten Satire „Märchen in Therapie“ – um nur einige der zahlreichen Höhepunkte zu nennen.

Nach einiger Zeit fragten freundliche Schüler-Moderatoren und -Moderatorinnen Zuschauer, wie es ihnen gefallen würde. Es gab nur positive Rückmeldungen. „Die Vielfalt begeistert mich“ lautete eine Antwort, der wahrscheinlich alle Anwesenden zustimmen konnten. Ebenfalls unter den Zuschauern die beiden, die die erste Veranstaltung aus der Taufe gehoben haben: die Mathematiklehrerin Renate Natterer und der Ex-Schulleiter Dr. Jürgen Demmer.

Am 1. Februar 1990 „splitterte“ es zum ersten Mal, und die Lehrerin erinnert sich noch gut, dass damals von Oberstufenschülern „Die Kraniche des Ibykus“ vorgetragen wurde und die jungen Schüler mucksmäuschenstill der Rezitation lauschten. Seitdem hat sich viel verändert, das empfindet auch der ehemalige Schulleiter, der nach Möglichkeit keine Steinsplitter versäumt. „Damals gab es mehr klassische Musik“ , erinnert er sich. „Szenen wurde auch auf Latein oder Italienisch gespielt. Heute wird mehr Wert auf das freie Auftreten und die individuelle Kreativität gelegt.“

Beliebt waren die „Bunten Steinsplitter“ damals wie heute. Seit 1993 müssen sie an zwei Abenden aufgeführt werden, weil mit über 500 Besuchern die Kapazität ausgelastet ist. Zu der Zeit wurde auch das Eintrittsgeld eingeführt. Die „Bunten Steinsplitter“ sind bis heute eine interessante Visitenkarte einer modernen, anspruchsvollen Schule, davon ist auch der aktuelle Schulleiter, Jürgen Velsinger, überzeugt.