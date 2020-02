Hoffen auf „große, gute Zukunft“

„Es geht um etwas“, meinte Vorsitzender Bernd Dillmann . „Es geht um die Zukunft unseres Vereins.“ Die Bedeutung gerader dieser Mitgliederversammlung des evangelischen Kirchbauvereins war Dillmann und den Anwesenden mehr als bewusst. Die Pläne für das Wohn- und Pflegeareal, auf dem jetzt noch das Lydia-Gemeindezentrum steht, sind festgezurrt. Jetzt gab der Vorsitzende die Parole aus, „das Beste daraus zu machen“.

Wer gedacht hatte, der Kirchbauverein wäre jetzt endgültig Vergangenheit, lag völlig verkehrt. „Viele in Nienberge wollen, dass wir eine Zukunft haben“, meinte Dillmann. Und das, obwohl der Grund, warum er einmal gegründet worden war, bald selbst Geschichte ist. Der Abriss des Lydia-Gemeindezentrums ist beschlossene Sache. Auch wenn es nach wie vor Unwägbarkeiten gibt. Dillman berichtete, dass die Änderung des Bebauungsplanes ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen würde. „Im Moment passiert nichts“, habe ihm Pfarrer Dr. Oliver Kösters gesagt.

Sobald die Bebauungsplanänderung vollzogen worden sei, könne es losgehen. Dillmann rechnet mit einem Abrissbeginn im Jahr 2021 und mit einem Baubeginn 2022. Mit der Fertigstellung sei dann etwa Ende 2022 bis Anfang 2023 zu rechnen.

In einem der drei Hauskomplexe wird dann das neue Gemeindezentrum entstehen, und zwar im „Haus 1“, das an der Kreuzung Sebastianstraße / Plettendorfstraße gebaut wird. Insgesamt wird das Gemeindezentrum eine Größe von 132,44 Quadratmetern aufweisen, der eigentliche Kirchraum, in dem Gottesdienste gefeiert werden, wird eine Größe von 71,05 Quadratmetern haben.

„Wir hatten uns etwas mehr vorgestellt“, gab der Vorsitzende zu. Die Gottesdienste zu Weihnachten und zu Ostern müssten wohl woanders gefeiert werden. Ein Kooperationsvertrag mit der katholischen St.-Sebastian-Gemeinde müsse noch unterzeichnet werden.

Pfarrer Oliver Kösters sei im Gespräch mit dem katholischen Pfarrer Daniel Zele, auch was die Treffs und Clubs anbetrifft, die derzeit noch im Lydia-Gemeindezentrum beheimatet sind. Für sie kommt das St.-Sebastian-Pfarrzentrum infrage.

Dem Verein sagte Dillmann eine „große, gute Zukunft“ voraus, es werde aber ein anderer Kirchbauverein sein als bisher. 1968 gegründet, ging es damals um Bau und Erhalt des Lydia-Gemeindezentrums. Nunmehr geht es um etwas anderes.

Für den Vorsitzenden steht nämlich eines fest: Die evangelische Kirche „nimmt ein Kirchengebäude weg und bringt ein anderes hinzu“, Will heißen: „Der evangelische Kirchbauverein darf damit nicht belastet werden.“ Eine finanzielle Beteiligung am Bau selbst scheidet also aus.

Aber: Dillmann kann sich etwa ein Engagement vorstellen, wenn es um Maßnahmen zur „Verschönerung“ ginge oder um die Gestaltung der Außenfläche. Schnell war der Vorschlag da, die Renovierung des Glockenturmes in Angriff zu nehmen: „Wenn wir schon nicht mehr sichtbar sind, dann müssen wir wenigstens zu hören sein“, meinte etwa Dr. Eberhard Tölle. Der Vorschlag kam an: 30 000 Euro bewilligte die Mitgliederversammlung für die Sanierung des Glockenturmes, der 1994 eingeweiht wurde. Das Geld ist da: Insgesamt beträgt das Vereinsvermögen, so die erste Schatzmeisterin Elisabeth Krause, über 56 000 Euro.