Ungefähr jeder vierte Mensch in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, das sind demnach rund 20,8 Millionen Menschen. Allein in Münster leben Menschen aus 160 Ländern. Über solche spannenden Zahlen konnte man am 21. Februar im La Vie informiert werden. Es war der Internationale Tag der Muttersprache. Der Förderverein Arabische Sprache (FAS) und die „Ibn Sina“-Schule hatten dazu eingeladen.

Rund 150 Interessierte waren dieser Einladung gefolgt und nahmen an einem abwechslungsreichen Programm teil. Die Ärztin Dr. Abeer Al-Athwari begrüßte die Gäste in perfektem Deutsch und Arabisch. Dieser Tag – von der UNESCO vor 21 Jahren ausgerufen – soll weltweit die sprachliche Vielfalt und den mehrsprachigen Unterricht fördern. Die Muttersprache, so Dr. Al-Athwari, ist ein wichtiger Teil der Identität eines Individuums, die gesellschaftspolitische Anerkennung könne nur ein folgerichtiger Schritt sein.

Mehrsprachigkeit sei auch der Schlüssel für Verständnis und Respekt gegenüber dem anderen, erklärte der Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Münster Dr. Ömer Lütfü Yavuz, der seine Bestürzung über die den rassistischen Angriff in Hanau äußerte. „Unser Leben in Münster ist von Vielfalt geprägt“, sagt er. „Es gibt über 100 Migrantenvereine und damit nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch verschiedene Glaubensrichtungen und Weltanschauungen. Aber Unterschiedlichkeit muss nicht Trennung bedeuten, sie kann vielmehr bereichernd sein und Vorurteile abbauen“.

Beata Arabsz von der Arbeitsgruppe „Wir sind Münster“ dankte allen Ehrenamtlichen. Sie hat den „Internationalen Tag der Muttersprache“ – mittlerweile die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland – vor sechs Jahren in Münster installiert. Arabische Gedichte teilweise mit deutscher Übersetzung wurden von Mädchen vorgetragen. Ahmad Kabach spielte auf dem Kanun, einer Art orientalische Zitter, wobei er von der Alshaba-Gruppe gesanglich begleitet wurde.

Prof. Dr. Abdo Aboud hielt ein Plädoyer für Bilingualität. „Je mehr Ausländer gut Deutsch und je mehr Deutsche gut Fremdsprachen können, umso eher gelingt die Integration“, sagte er.

Iyad Shraim von der Uni Münster zeigte wiederum, dass es keine „reinen“ Sprachen gibt, sondern durch kulturelle und wirtschaftliche Kontakte ein Transfer, eine „Vermählung der Sprachen“ stattfindet. Sehr unterhaltsam erklärte er die arabische Herkunft vieler deutscher Begriffe und mancher deutscher Worte in der arabischen Sprache.

Msleh Batesh vom Vorstand des Fördervereins Arabische Sprache dankte der Stadt Münster für die gute Zusammenarbeit und Förderung auf allen Ebenen, bevor ein verlockendes orientalisches Buffet eröffnet wurde.