Es sei eine gute Session gewesen mit einem klaren Höhepunkt: „Wir haben eine schöne Gala gefeiert“, sagte Hestert . Auch da waren einmal mehr die „Minis“ die Publikumslieblinge. Die Tänzerinnen zwischen fünf und neun Jahren kamen einfach an. Und: „Sie haben sich verdoppelt“, so der Präsident mit Blick auf die Zahl der Tänzerinnen: Inzwischen machten insgesamt zwölf Mädchen bei den „Minis“ mit. Und zwei von ihnen würden im nächsten Jahr in das 1. Gievenbecker Tanzkorps „aufsteigen“.

Das wiederum zeigte am Samstagnachmittag im Fachwerk seinen Showtanz „Soffie tanzt in den Orient“ und den neuen Gardetanz. Von Tanzmariechen Cinzia Falcone gab es ein Solo. Und schließlich schaute das Stadtjugendprinzenpaar Lara I. und Jost I. mitsamt Tänzerinnen des Tanzsportvereins der Schlossgeister vorbei. Soffie-Kinderprinzessin Lea II. bekam vom närrischen Duo einen Sessionsorden verliehen und tanzte anschließend vergnügt bei den „Minis“ mit.

Durch den Kinderkarneval führte ein alter Bekannter: Hannes Dost, der schon bei vielen Soffie-Veranstaltungen für gute Musik sorgte, allerdings ganze eineinhalb Jahrzehnte Pause machte. Extra für die Kinder gab es ein Comeback. Viele Spiele und viele vom Stadtjugendprinzenpaar geworfene Süßigkeiten rundeten das närrische Event ab.