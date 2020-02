Die zweite Abholzaktion des Grünflächenamts in Gievenbeck an der Gievenbecker Reihe bringt nicht nur die Anwohner auf die Barrikaden, sondern sie ruft erneut die Politik auf den Plan. Wie berichtet verschwand in der vergangenen Woche eine Wallhecke an der Lindenbreie auf einer Länge von knapp 300 Metern.