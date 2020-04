Die CDU Gievenbeck setzt sich für die Aufstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzepts für Gievenbeck ein. Das sieht ein Antrag der CDU für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Münster-West vor.

So sollen das Radwegenetz gestärkt und gegebenenfalls weitere Velorouten entwickelt werden. Die Barrierefreiheit an Bushaltestellen, Fußwegen und Straßenquerungen soll laut CDU zügig verfolgt werden.

Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes sowie Stellplätze für Stadtteilautos sollen ebenso entstehen wie kleinere Parkflächen an Busknotenpunkten. Das Projekt „Bus on demand“ bietet sich nach Ansicht der CDU für die Verbindung Technologiepark/Gemenweg zur Ortsmitte von Gievenbeck an.

Bereits 2014 habe die CDU ein Verkehrskonzept für das Oxford-Areal und die angrenzenden Bereiche angeregt. In den Planungen für das Oxford-Areal seien die Anforderungen nahezu komplett berücksichtigt worden. Für die angrenzenden Bereiche sei aber nur ein Verkehrsgutachten aufgestellt worden, ohne Schlussfolgerungen zu ziehen. „Diese sollen durch das Verkehrs- und Mobilitätskonzept aufgezeigt und ein Maßnahmenplan für zukünftige Projekte entwickelt werden“, so die CDU weiter.

Die Bezirksvertreter Thomas Lilge und Peter Hamann setzten auf eine Bürgerbeteiligung für das Projekt, ähnlich wie beim Oxford-Areal und Gievenbeck-Mitte, um einen großen Rückhalt in der Bevölkerung zu erzielen, so die CDU abschließend.