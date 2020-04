Ostergrüße aus Gievenbeck

Passend zu Ostern erblüht der Ortskern Gievenbeck in bunter Pracht. Kurz vor Beginn der durch die Corona-Krise bedingten Kontaktbeschränkungen hatte die Initiative Ortskern Gievenbeck (IOG) die Gunst der Stunde genutzt und die notwendigen Frühjahrsarbeiten an den Baumscheiben und dem Rosenbeet im Ortskern ausgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Nun können die Bürger passend zum Osterfest die bunte Blütenpracht genießen – ein Glanzpunkt in der Krisenzeit. Auch die Ende Februar von der IOG gebauten und im Ortskern aufgehängten Nistkästen seien inzwischen von den Meisen gut angenommen worden, so die Initiative. Sie wünsche den Gievenbecker Bürgern „Gesunde Ostern“ und die Zuversicht, dass auch die schwierigsten Zeiten zu Ende gehen.