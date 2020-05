Recyclinghof öffnet Dienstag

Schon 30 Minuten vor der Öffnung ging am Recyclinghof am Bernings Kotten in Gievenbeck nichts mehr. Der Stau reichte vom Recyclinghof bis in den Kreisverkehr. Nichts ging mehr auf der Dieckmannstraße: Die Busse der Stadtwerke mussten auf den Bürgersteig ausweichen, um durch den Kreisverkehr zu kommen. Die Polizei regelte später den Verkehr. Der Recyclinghof in Kinderhaus an der Von-Humboldt-Straße soll am Dienstag (12. Mai) öffnen (keine Problemabfälle). Und zwar zu seinen regulären Zeiten von 12 bis 19 Uhr.