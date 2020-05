Münster-West -

Von Kay Böckling

Eigentlich wollte Stephan Brinktrine ja nicht mehr als Bezirksbürgermeister kandidieren. Aber wie das bei dem Wort „eigentlich“ so ist: Es überlebt sich schnell. Es hat ein „Umdenken“ stattgefunden, wie der 47-Jährige sagt. Also wirft er doch noch einmal seinen Hut in den Ring.