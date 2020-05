Kaum ein Thema in Münsters Westen wurde in den vergangenen Monaten so kontrovers diskutiert, wie der Ausbau der Knotenpunkte und der Roxeler Straße im Bereich der ehemaligen Oxford-Kaserne. Zankapfel war wie berichtet der von der SPD beantragte zweite Radweg an der Südseite der Roxeler Straße zwischen Dingbängerweg und Albert-Schweitzer-Straße. Diesem Ansinnen erteilte der Haupt- und Finanzausschuss jüngst mit Stimmen der CDU und der Grünen bekanntlich eine Absage. Doch was bedeutet das konkret?

Zunächst einmal wird der gemeinsame Rad- und Fußweg zwischen Dieckmannstraße und der Gievenbecker Reihe, der aktuell eine Breite von zweieinhalb bis drei Metern aufweist, auf drei bis vier Meter verbreitert. Da die verkehrlichen Erschließung des künftigen Oxford-Quartiers letztlich über die bestehende Zufahrt (am Haupttor) erfolgen wird, will die Stadt Münster dort eine Ampelanlage installieren – aus Gründen der Verkehrssicherheit, wie das Tiefbauamt in seinem verabschiedeten Vorschlag schreibt. Die Zufahrt zum ehemaligen Offizierskasino wird komplett in die Ampelanlage einbezogen.

Apropos Offizierskasino: „Um eine sichere Zuwegung im Bereich des ehemaligen Offizierskasinos sicherzustellen, ist auf der Südseite der Roxeler Straße ein rund zwei Meter breiter Gehweg vorgesehen“, schreibt das Tiefbauamt. Der bestehende Baumbestand solle in diesem Zusammenhang erhalten werden.

Aktuell gibt es auf der Roxeler Straße in Fahrtrichtung Roxel eine Rechtsabbiegerspur, die in die Kaserne führt. Diese wird verkürzt und in einer Breite von 3,25 Metern ausgebaut. Künftig soll die Buslinie 12 über die Haupterschließungsstraße (künftig Gumprichstraße) das neue Quartier ansteuern. Dazu ist es notwendig, die Bushaltestelle „Gievenbeck Kaserne“ zu verlegen. Sie wird in die besagte neu gestaltete Rechtsabbiegerspur integriert. „Der schon heute gut frequentierte gemischte Geh- und Radweg von circa drei Metern Breite wird hinter der Wartehalle geführt, sodass Konflikte zwischen den Radfahrern und den Fahrgästen ausgeräumt werden können“, schreibt das Tiefbauamt.

Auch die Bushaltestelle am ehemaligen Offizierskasino soll in östliche Richtung verlegt werden. Sehr viel Wert wird von der Stadt auf den „multimodalen Verkehr“ gelegt, sprich: „Fahrrad und Bus“. Aus diesem Grund soll in unmittelbarer Nähe zu den Bushaltestellen eine „Bike & Ride-Anlage mit künftigen Bike-Sharing-Stellplätzen errichtet werden. Um ein sicheres Überqueren der Roxeler Straße für Fußgänger zu ermöglichen, sind südlich und westlich der geplanten Haupterschließung (Gump­richstraße) entsprechende Querungshilfen vorgesehen.

Bliebe noch der Kreuzungsbereich Roxeler Straße / Gievenbecker Reihe: Derzeit regelt eine provisorische Ampelanlage den Verkehr. Sie wird durch eine dauerhafte Ampel ersetzt. Westlich der Gievenbecker Reihe wird der gemeinsame Geh- und Radweg auf vier Meter verbreitert und begradigt.

Auf Antrag der CDU und Bündnis 90/Die Grünen sollen die Ampelanlagen künftig für den Radverkehr im Sinne der „Grünen Welle“ optimiert werden. Für den Personennahverkehr soll es eine Busvorrangsschaltung geben. Und über den zweiten Radweg wird wohl spätestens in einem halben Jahr neu verhandelt. Wie Grünen-Ratsherr Carsten Peters nämlich wissen ließ: „Wir werden das Thema in einem halben Jahr wieder auf die Tagesordnung setzen.“