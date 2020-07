„Das Warten hat endlich ein Ende. Wir freuen uns sehr, unseren neuen Pfarrer Kolja Koeniger in der Lukas-Kirchengemeinde willkommen heißen zu können“, so Pfarrer Dr. Dirk Dütemeyer . Gemeinsam mit seiner Kollegin Judith Schäfer und den Mitgliedern des Presbyteriums begrüßte er den im Februar gewählten Pfarrer jetzt zum Dienstbeginn in der Lukas-Kirche am Coesfelder Kreuz.

Corona-bedingt konnte dort die Überreichung der Diensturkunde durch Holger Erdmann, Superintendent des Kirchenkreises Münster, nur im allerkleinsten Kreis stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. „Den großen Festgottesdienst mit der Gemeinde holen wir selbstverständlich nach“, blickte Dirk Dütemeyer schon nach vorne.

„Es ist, Corona zum Trotz, ein wirklich herzlicher Empfang für meine Familie und mich“, freute sich Kolja Koe­niger, der erst vor wenigen Tagen nach Münster gezogen ist. Zuvor war er Pfarrer an der Christuskirche in Greifswald sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Greifswald.

Zur Begrüßung überreichte das Presbyterium Kolja Koeniger eine mit Überraschungen gefüllte Fahrradtasche. „Damit wollen wir das Ankommen etwas erleichtern“, so Judith Schäfer. „Perfekt. Erst gestern sprach ich mit meiner Frau darüber, dass ich so eine nun dringend bräuchte“, dankte Kolja Koeniger, der seine Leeze wahrscheinlich auch dienstlich nutzen wird.