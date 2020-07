Die SPD regt an, durch den Verzicht auf regelmäßiges Mähen Blühpflanzen im Stadtbezirk mehr Chancen zu geben. Die SPD-Fraktion wird zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung West am 20. August den Antrag stellen, Grünstreifen an Straßen und Wiesen in Parks weniger zu mähen.

Es geht dabei um Flächen, die nicht begangen oder bespielt werden. Ausgenommen werden sollen Flächen, die aus Sichtgründen kurz gehalten werden müssen. So sollen sich mehr blühende Pflanzen entwickeln können.

Hintergrund des Antrags sei, dass sich Bürgerinnen und Bürger darüber beschwerten, dass in vielen Grünanlagen und auf Grünstreifen, die nicht von der Bevölkerung genutzt werden, „alles abrasiert wird, sobald sich erste Blümchen zeigen“. Die SPD verweist dabei etwa auf das Trafohäuschen an der Buswende Roxeler Straße/Dieckmannstraße, das selbst mit schönen Blüten und Bienen optisch gestaltet, die Wiese davor aber radikal gestutzt werde.

In der Stadt seien Grünstreifen mit Blumen Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten, deren Bestand in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen ist. „Außerdem sind blühende Wiesen und Blühstreifen mit Sommerblumen schöner als gemähte Flächen“, so die SPD weiter. Im Grünen Finger in Gievenbeck werde das seit einiger Zeit so praktiziert, dass bestimmte Grünflächen für die Nutzung durch die Bevölkerung regelmäßig gemäht würden, andere hingegen nur zweimal im Jahr. Allerdings würden die Grünstreifen neben den Wegen so regelmäßig gemäht, dass die bunten Blüten abgeschnitten würden, sobald sie sich zeigten.