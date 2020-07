Die evangelische Lukas-Kirchengemeinde lädt zu einem Abenteuer quer durch Gievenbeck ein: Ab dem heutigen Freitag bis zum 7. August gibt es einen Stationen-Gottesdienst ähnlich einer Schnitzeljagd – oder für den, der es ruhiger mag – auch eher wie ein Pilgerweg. Daher sind alle Stationen durch eine bunte Muschel markiert und so deutlich sichtbar.

An den Stationen gibt es kleine Rätsel, deren Lösung zur nächsten Station führt. Los geht es am Lukaszentrum, Rüschhausweg 17. Jeder Teilnehmer sollte einen Stift und einen kleinen Block dabei haben. Nützlich ist manchmal auch ein Handy, doch es geht auch ohne, so eine Mitteilung der Gemeinde.

Gottesdienst sei immer auch ein bisschen eine Schatzsuche: ein Weg, um Gott zu suchen. Bei den Rätseln, Geschichten, Gedanken und dem Ablauf orientierten sich die Mitarbeiter um Pfarrerin Judith Schäfer an Elementen aus dem Gottesdienst wie Gesang und Gebet. Inhaltlich folge der Schnitzeljagd-Gottesdienst der Geschichte von Abraham, der lange mit Gott unterwegs war und auch vor knifflige Aufgaben gestellt wurde.

Die Lukas-Gemeinde bedanke sich bei den Einrichtungen und Geschäften in Gievenbeck, die sofort ihre Mitarbeit erklärt und so den Schnitzeljagd-Gottesdienst ermöglicht hätten. „Wir wünschen allen viel Spaß in der letzten Ferienwoche, eine spannende Schatzsuche und einen gesegneten Gottesdienst“, so die Gemeinde.