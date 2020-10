Just ist Frankfurter Buchmesse. Ohne Besuchermassen, digital, aber Mut machend: Denn das Buch lebt. Auch und gerade in Corona-Zeiten. Eine Einschätzung, die auch die Buchhandlungen in Münsters Norden und Westen teilen. Hildegard Vogel von der Mecklenbecker Buchhandlungen „Lesezeit“ schaut „sehr positiv“ aufs Jahr zurück.