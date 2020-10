Pfarrerin Judith Schäfer verlässt Lukas-Gemeinde in Richtung Ibbenbüren

Münster-Gievenbeck -

Eineinhalb Jahre war sich in der Lukas-Gemeinde tätig, nun verlässt Judith Schäfer ihre Wirkungsstätte. Im Gespräch verrät sie ihr neues Ziel sowie ihre Erfahrungen, die sie in der evangelischen Kirchengemeinde in den vergangenen Monaten sammelte.