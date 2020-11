Kein TV, kein Internet, kein Festnetz: Zahlreiche Unitymedia-Kunden im Stadtteil waren am Dienstag stundenlang von einer Störung im Kabelglasfasernetz betroffen. Am späten Abend gab es Entwarnung.

Auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstag bei der zuständigen Vodafone-Pressestelle in Düsseldorf teilte man mit, dass es sich um eine lokale Störung gehandelt habe, von der immerhin 5500 Haushalte in Gievenbeck betroffen gewesen seien.

Störung am späten Abend behoben

Wann diese Störung genau einsetzte, war nicht zu erfahren. Allerdings tauchten die ersten Beschwerden in den sozialen Netzwerken um 9.18 Uhr auf. Wie eine erneute Anfrage unserer Zeitung am Mittwochmorgen ergab, hatten die beauftragten Techniker die Störung am späten Abend behoben: „Ab circa 22.40 Uhr standen TV, Internet und Telefon wieder vollständig zur Verfügung.“ Hintergrund der Störungen war offensichtlich die Tatsache, dass ein Bagger bei Tiefbauarbeiten einen Glasfaserschaden verursacht hatte.

Zeitaufwendige Reparaturarbeiten

In diesem Zusammenhang bat die Pressesprecherin von Vodafone bereits am Dienstagnachmittag um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten: „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen.“ Das sei allerdings aufgrund der Komplexität besagter Arbeiten gar nicht so einfach. So bestünden beispielsweise Glasfaserkabel aus hunderten feiner Faserbündel. Diese müssten in der Kürze der Zeit richtig zugeordnet werden. Diese sogenannten „Spleißarbeiten“ seien ausgesprochen zeitaufwendig.