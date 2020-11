Die nächste kommunalpolitische Überraschung bahnt sich an: Alle Zeichen deuten darauf hin, dass in der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Münster-West am kommenden Donnerstag (12. November, 17 Uhr im Haus der Begegnung Albachten) mit Jörg Nathaus erstmals ein grüner Bezirksbürgermeister gewählt wird.