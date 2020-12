Unter dem Titel „Lichtblick“ bietet die Pfarrei Liebfrauen-Überwasser adventliche Gottesdienste in der Kirche Liebfrauen-Überwasser an. Die Gottesdienste werden mittwochs um 19.15 Uhr in der Kirche mit besonderen Akzenten stattfinden. Das Team des Cityadvents hat die Kirche in ein besonderes Licht getaucht, die Lichtblicke werden musikalischer Art sein: Am Mittwoch (9. Dezember) spielt Rahel Ellwardt am Klavier, und am 12. Dezember steuert Witold Grohs Impulse mit dem Saxofon bei.